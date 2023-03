Maxi sequestro di carburanti scadenti a Catania, tre arresti

I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato e posto ai domiciliari tre indagati, ritenuti responsabili del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici. L’indagine, condotta dalle unità specializzate del Gruppo Tutela Finanza pubblica del Nucleo Pef di Catania, con la collaborazione di funzionari dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della DT7 Sicilia di Palermo, trae origine da un controllo effettuato sulla qualità del prodotto petrolifero scaricato presso un distributore stradale della provincia etnea, a seguito del quale è stata riscontrata la non conformità dei campioni prelevati per l’altissimo contenuto di zolfo. Denunciate 5 persone e sottoposti a sequestro circa 53 mila litri di carburante «miscelato», 5 mila litri di olii lubrificanti esausti, 2 autocisterne e l’apparecchiatura per l’erogazione clandestina del prodotto.

