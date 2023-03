Tragedia ad Acate, anziano muore soffocato dalla sua sciarpa finita negli ingranaggi del trapano

E' morto in un modo atroce. Strangolato dalla sua sciarpa. E' accaduto ad Acate nel Ragusano e la vittima è Antonino Campo, 91enne. Il dramma si è consumato mentre l'anziano, ipovedente, stava lavorando con un trapano elettrico nella sua abitazione di via Michele Amari. La sciarpa sarebbe finita tra gli ingranaggi dello strumento che stava utilizzando e si sarebbe attorcigliata talmente forte attorno al collo asfissiandolo. Questa appare al momento l'ipotesi più accreditata per spiegare la morte dell'uomo molto noto in paese dove vendeva legna.

L'anziano, che è sposato, quando si è verificato l'incidente era solo in casa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 15 marzo alle 15,30, nella Chiesa Madre di Acate.

