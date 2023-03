Mafia, trovato morto collaboratore di giustizia: doveva deporre sulle stragi

Trovato senza vita il pentito Armando Palmeri, ex autista del boss di Alcamo Vincenzo Milazzo ucciso trent'anni fa insieme alla moglie. Il corpo sarebbe stato trovato nell’appartamento in cui viveva il 62enne, nei pressi della statale tra Partinico e Alcamo. Dalle prime informazioni trapelate si tratterebbe di una morte per cause naturali ma la Procura ha disposto accertamenti. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo. L’ex autista, la prossima settimana, doveva essere sentito nuovamente sentito dai magistrati di Caltanissetta in merito all’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del '92, dove aveva indicato come mandante Matteo Messina Denaro. "Solo un uomosolo" è il titolo del suo ultimo libro, pubblicato pochi mesi fa, in cui ha raccontato della sanguinosa guerra di mafia che era scoppiata ad Alcamo tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90 e che vedeva due fazioni mafiose: una capeggiata dal boss Vincenzo Milazzo, strettamente legato a Totò Riina, l’altra facente capo al Clan dei Greco

