Agrigento, dramma sul campo di calcetto: 49enne muore durante la partita

Un uomo di 49 anni si è sentito male durante una partita di calcetto, si è accasciato a terra ed è morto poco dopo. La tragedia è avvenuta in un campetto di San Leone, frazione balneare di Agrigento: i responsabili della struttura sportiva e gli amici hanno chiamato un’ambulanza che è arrivata dopo pochi minuti ma non c'è stato nulla da fare. L’uomo, figlio e fratello di due noti professionisti agrigentini, è deceduto ancora prima che arrivasse in ospedale. La vittima, a quanto pare, non soffriva di alcuna patologia

