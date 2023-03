Lampedusa al collasso. 600 migranti arriveranno a Reggio Calabria

La prefettura di Agrigento ha predisposto un piano di trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa dove, dopo gli ultimi approdi, si è raggiunta la cifra di 2.500 ospiti a fronte di una capienza massima che sfiora le 400 unità.

Sono 180 i migranti che hanno lasciato Lampedusa e che in serata arriveranno a Porto Empedocle. La nave Diciotti, nel primo pomeriggio, inizierà l'imbarco di altre 600 persone che verranno trasferite a Reggio Calabria. All’hotspot di contrada Imbriacola in questo momento sono presenti 2.377 ospiti. Un secondo barchino, con a bordo 20 sudanesi, etiopi ed eritrei, è stato intanto soccorso al largo dell’isola dalla Guardia di finanza. Il gruppo ha dichiarato d’essere partito da Zawia in Libia e di aver pagato 2000 dollari per la traversata.

Proseguono, intanto, gli approdi. L’ultimo in ordine di tempo è un barchino di 7 metri, con a bordo 43 persone fra cui 19 donne e 2 minori originarie di Costa d’Avorio, Mali e Guinea. Il mezzo è stato soccorso dalla Guardia costiera. Il gruppo, che ha riferito d’essere salpato da Sfax, in Tunisia, alle 21 di venerdì, è stato sbarcato alle 7 sul molo Favarolo. Ieri a Lampedusa erano stati registrati complessivamente 37 sbarchi con un totale di 1.387 persone. Il giorno prima c'erano stati 43 arrivi con 1.778 immigrati. Un’emergenza senza precedenti a cui si somma l’ennesima tragedia del mare. I numeri definitivi dei due naufragi avvenuti ieri in acque maltesi - i soccorsi sono stati gestiti dalla Guardia costiera italiana - sono di 8 vittime e 97 superstiti. Le salme e gli ultimi sopravvissuti sono arrivati sull'isola durante la notte.

© Riproduzione riservata