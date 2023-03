Agguato a colpi di pistola nel Siracusano, la confessione del 32enne

Ha ammesso i fatti, confessando di essere stato lui il mese scorso a sparare alle gambe di un intermediatore finanziario in un appezzamento di terreno al confine tra Siracusa e Floridia. Giovanni Padua, 32 anni, di Solarino, si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia davanti al gip del Tribunale di Siracusa a cui ha anche detto di volere aiutare la polizia a rintracciare la pistola usata nell’agguato. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe riconducibile ad un’accesa lite tra i due, in particolare il 32enne avrebbe accusato la vittima ritenendola responsabile di un presunto tentativo di furto la sera prima all’interno del cantiere di suo padre. Al termine dell’interrogatorio, l’indagato è stato riaccompagnato in carcere, in una cella del penitenziario di Siracusa dove è detenuto da sabato scorso

