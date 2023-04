In Sicilia Schifani impone lo stop al fotovoltaico

Dallo stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico alla denuncia per il caro voli, dalle bacchettate alla mala burocrazia alla revoca dei vertici dell’Ast-Azienda siciliana trasporti, dal potenziamento della rete stradale siciliana fino al rilancio dell’ex stabilimento di Termini Imerese. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ospite d’onore ieri alla tavola rotonda organizzata a Palermo dall’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, non usa mezzi termini per spiegare come vuole cambiare la Sicilia illustrando i vari dossier sui quali è impegnato.

Fotovoltaico

A breve sarà sospeso il rilascio delle nuove autorizzazioni: «Passerà qualche settimana – ha spiegato Schifani - parlerò con il governo nazionale. I nostri terreni agricoli vengono devastati dai pannelli e quindi noi paghiamo un prezzo ma questo tipo di attività non dà lavoro perché l’impianto una volta collocato viene gestito telematicamente. E l’energia va allo Stato». Nei giorni scorsi Coldiretti Sicilia aveva chiesto un incontro al presidente per definire direttive chiare e regole certe sul fotovoltaico: «C’è un decreto legislativo – ha continuato il Governatore siciliano - che prevede che sul fotovoltaico non possano essere imposte delle royalty perché i Comuni che ospitano gli impianti hanno il 3 per cento come risarcimento del danno ambientale. Mi chiedo perché non debba essere riconosciuta una quota anche alla Regione. Dobbiamo trovare una soluzione che consenta al nostro governo di avere energia e non non soldi per avere una bolletta più attenuata grazie a ciò che riusciamo a produrre».

Le polemiche dei ministri e di Legambiente

Sull'ipotesi di compensazioni alla Sicilia per l’installazione di impianti fotovoltaici «non so dire. Abbiamo un’interlocuzione aperta con le Regioni per la definizione delle aree idonee. L’avremo anche con la Sicilia, e su quella valuteremo, vedremo come muoverci come Paese» ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine di un convegno a Roma.

«A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa realizzato da una grande azienda come Enel». Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Verona, dopo l’annuncio dello stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico nell’isola. «I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione. Catania. l’Etna valley sta diventando un polo tecnologico avanzato in Europa», aggiunge.

"Le notizie riportate dalla stampa secondo cui il Presidente della Regione avrebbe intenzione di sospendere il rilascio delle autorizzazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici, se confermate, rappresenterebbero un grave passo indietro da parte della Regione Siciliana in materia di sviluppo ed implementazione delle energie rinnovabili in Sicilia". Così Legambiente, secondo cui "non è bloccando tutti i progetti di impianti fotovoltaici già presentati che si difendono i cittadini siciliani; la Regione è già in grave e colpevole ritardo nell’applicazione del Piano energetico regionale che dovrebbe garantire l’individuazione delle aree idonee alla presenza degli impianti, e questo ritardo oltre a determinare un’assoluta incertezza sotto ogni punto di vista per gli operatori del settore e per le comunità locali, genera anche la proliferazione indiscriminata e non regolamentata su base territoriale degli stessi impianti. Questo incomprensibile ritardo, peraltro, contribuisce a penalizzare soprattutto i progetti e gli impianti di qualità, quella tecnologia agrivoltaica che consentirebbe al comparto agricolo siciliano di continuare ad operare coniugando le produzioni agricole con l’approvvigionamento energetico da pannelli fotovoltaici, come dimostrato sempre meglio e sempre più spesso dalle oramai numerosissime esperienze di aziende che, anche in Sicilia, hanno rinnovato il proprio modo di produrre prodotti di alta qualità con la produzione di energia pulita".

"Se il Presidente della Regione pensa di fare gli interessi della Sicilia e dei siciliani bloccando le autorizzazioni agli impianti a fonti rinnovabili sbaglia di grosso, e dimostra ancora una volta che la Regione Siciliana, in assoluta controtendenza rispetto ad altre importanti e lungimiranti esperienze in Italia e nel mondo, non intende contribuire positivamente ed attivamente al contrasto ai cambiamenti climatici - dichiarano Giuseppe Alfieri e Anita Astuto, rispettivamente presidente e responsabile Energia e Clima di Legambiente Sicilia - il Piano energetico regionale che dovrebbe essere attuato senza altre perdite di tempo, prevede già che i due terzi dell’energia da produrre nella nostra Regione debba essere prodotta da impianti a fonti rinnovabili, unica strada per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei sulla decarbonizzazione. È questa la via da percorrere, la Sicilia non è un continente a sé stante che può permettersi il lusso di non dare il proprio contributo in questa battaglia sacrosanta, che riguarda il futuro dei siciliani di oggi e di domani".

«A Schifani dico che i pannelli solari sono una grande scommessa per la Sicilia. Stiamo realizzando il più grande stabilimento di pannelli solari d’Europa realizzato da una grande azienda come Enel». Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a Verona, dopo l’annuncio dello stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico nell’isola. «I pannelli solari sono la grande scommessa soprattutto delle regioni meridionali per realizzare energia rinnovabile e per la Sicilia sono una grande scommessa anche perché creano occupazione. Catania. l’Etna valley sta diventando un polo tecnologico avanzato in Europa», aggiunge.

"Le notizie riportate dalla stampa secondo cui il Presidente della Regione avrebbe intenzione di sospendere il rilascio delle autorizzazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici, se confermate, rappresenterebbero un grave passo indietro da parte della Regione Siciliana in materia di sviluppo ed implementazione delle energie rinnovabili in Sicilia". Così Legambiente, secondo cui "non è bloccando tutti i progetti di impianti fotovoltaici già presentati che si difendono i cittadini siciliani; la Regione è già in grave e colpevole ritardo nell’applicazione del Piano energetico regionale che dovrebbe garantire l’individuazione delle aree idonee alla presenza degli impianti, e questo ritardo oltre a determinare un’assoluta incertezza sotto ogni punto di vista per gli operatori del settore e per le comunità locali, genera anche la proliferazione indiscriminata e non regolamentata su base territoriale degli stessi impianti. Questo incomprensibile ritardo, peraltro, contribuisce a penalizzare soprattutto i progetti e gli impianti di qualità, quella tecnologia agrivoltaica che consentirebbe al comparto agricolo siciliano di continuare ad operare coniugando le produzioni agricole con l’approvvigionamento energetico da pannelli fotovoltaici, come dimostrato sempre meglio e sempre più spesso dalle oramai numerosissime esperienze di aziende che, anche in Sicilia, hanno rinnovato il proprio modo di produrre prodotti di alta qualità con la produzione di energia pulita".

Ex Fiat

Il rilancio dello stabilimento di Termini Imerese è ad un passo dalla svolta: «Dopo dodici anni il governo regionale, insieme con il ministro Urso, pubblicherà un bando per assegnare l’area dell’ex Fiat di Termini Imerese che merita un rilancio industriale dopo tanti anni di brutti ricordi», ha annunciato l’assessore Tamajo. «I commissari e il ministero vigileranno sul bando e sulla solidità di tutte le aziende che parteciperanno», ha aggiunto Schifani nel corso del convegno a cui hanno preso parte anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla; il responsabile dell’Irsap Marcello Gualdani; il presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo; il commissario della Zes occidentale, Carlo Amenta, e il presidente della Camera di commercio Palermo-Enna, Alessandro Albanese. E Tamajo aggiunge: «Qualche giorno fa è uscito un bando di “Ripresa Sicilia”, nei prossimi giorni verranno pubblicati tre avvisi del pacchetto Competitivita, lunedì ne uscirà un altro che riguarda l’attività di promozione. Successivamente parleremo con le associazioni di categoria per capire quali sono le misure del Po-Fesr 2021-2027 utili alla Sicilia».

Burocrazia

«Farò il persecutore della mala burocrazia e lo farò pubblicamente», è l’avvertimento lanciato dall’ex presidente del Senato. «C’è un problema mentale – ha continuato Schifani – secondo il quale è sufficiente avere le carte a posto senza fare nulla dal punto di vista operativo per occupare la poltrona. Non è così. Siamo al governo da 5 mesi e non mi piace dare percentuali sull’efficienza dei regionali ma quando ci sono inefficienze si devono contestare per iscritto. Alla Regione mancano 1200 dipendenti tra dirigenti e funzionari ma abbiamo deciso di bandire nuovi posti».

Caro voli Schifani ha puntualizzato di voler rafforzare l’esposto già presentato all’Antitrust inviando al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e a quello delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini la documentazione che proverebbe l’esistenza di un cartello tra Ita e Ryanar. «Il terzo vettore, che abbiamo invitato ad operare in Sicilia, partirà dal primo giugno e ha già venduto 9200 biglietti sulla tratta Palermo-Roma con un costo massimo del biglietto di 150 euro. Le altre due compagnie hanno chiesto di incontrarmi ma lo farò solo se mi proporranno un piano voli con tariffe accettabili. Serve un’attività di vigilanza da parte del governo nazionale su questo scandalo».

Infrastrutture

«Ho ereditato una Sicilia che negli ultimi decenni è stata trattata da Anas ma anche da Ferrovie ed altri come un Paese sub-sahariano, abbandonata a sé stessa. Abbiamo assunto una posizione durissima nei confronti di Anas sull’autostrada Palermo-Catania. Alla fine è cambiato l’approccio: a giugno verrà stipulato un contratto di programma che prevede un unico appalto a un unico imprenditore per terminare gli svincoli. Verranno investiti 250 milioni per arrivare a un miliardo», ha detto il presidente della Regione aggiungendo che «si sono accesi i nostri riflettori anche sulla strada statale Palermo-Agrigento: dopo Pasqua arriveranno a Palermo i vertici di Anas, non possiamo permettere che ci voglia così tanto tempo per raggiungere quella che sarà la capitale italiana della cultura nel 2025».

Azienda siciliana trasporti

Il Cda dell’azienda siciliana sarà revocato «perché si è interrotto il rapporto fiduciario. Avevamo chiesto di convocare l’assemblea mettendo all’ordine del giorno la revoca degli amministratori ma il Consiglio ci ha fatto sapere che si è convocato per il 19 aprile per discutere della nostra proposta. È un atteggiamento che non si può commentare, troveremo altre soluzioni. Non possiamo ricapitalizzare con 70 milioni un’azienda, che ritengo finanziariamente già fallita, buttando i soldi dei siciliani in un pozzo senza fondo. Cercheremo di tutelare nei limite del possibile gli 800 dipendenti ma il deficit è notevole e sarà comunque una vicenda dolorosa».

© Riproduzione riservata