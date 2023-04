Migranti, in 35 bloccati sull'isolotto di Lampione. Difficili i soccorsi

Trentacinque migranti sono bloccati da ieri sull'isolotto di Lampione. Una motovedetta della Capitaneria, ieri, ha ripetutamente provato ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo, nel quale dovrebbe esserci una donna incinta, ma le alte onde non hanno permesso il salvataggio. Da stamani, gli uomini della Guardia costiera stanno riprovando ad avvicinarsi alla costa della più piccola delle isole Pelagie. La polizia ha consegnato ai militari della motovedetta dei viveri da lanciare, qualora non si riuscisse ancora a portarli in salvo, ai migranti.

