Droga consegnata a domicilio, arrestato un 45enne a Catania

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri mentre spacciava droga a bordo del suo scooter Honda Sh 300 utilizzando un’applicazione di messaggistica sul cellulare. È stato bloccato in viale Cristoforo Colombo e sorpreso in possesso di 24 involucri termosaldati di marijuana per complessivi 100 grammi di marijuana di tipo 'amnesia', un bilancino di precisione e1.480 euro in contanti. Le ordinazioni di droga da parte degli acquirenti e le comunicazioni circa gli appuntamenti per la relativa consegna sono continuate ad arrivare anche mentre i militari esaminavano lo smartphone. Il 45enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata