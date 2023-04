Sicilia, aggiudicati da Rfi i lavori per il ripristino della linea Caltagirone-Gela

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori di ripristino del primo lotto della linea Caltagirone – Gela, la tratta da Caltagirone a Niscemi, a Manelli Impresa. La gara ha un valore di circa 66 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del PNRR.

La tratta oggetto dell’appalto è lunga circa 20 km, attraversa i territori delle province di Catania e Caltanissetta, e prevede la realizzazione degli interventi di adeguamento delle opere civili presenti lungo il percorso, quali gallerie, trincee e rilevati, nonché il ripristino del fabbricato viaggiatori della stazione di Niscemi e il relativo adeguamento alle esigenze di accessibilità per le persone a ridotta mobilità.

L’opera si inserisce nel più ampio progetto di RFI per il ripristino della linea ferroviaria Caltagirone - Gela, comprendente, nel primo lotto funzionale Caltagirone - Niscemi, anche i due appalti per la ricostruzione di un viadotto e per l’adeguamento sismico dei restanti viadotti fra Caltagirone e Niscemi, entrambi affidati nel 2022. Per la realizzazione dell’opera è stato nominato il Commissario Straordinario Christian Colaneri, Direttore Commerciale di RFI.

