Un dromedario in giro per la città non si vede certo tutto i giorni, ma è quanto accaduto nelle scorse ore a Villaseta, frazione di Agrigento, dove l’animale si aggirava indisturbato per strada. Ad immortalare la scena uno scatto condiviso su Facebook da Giuseppe Di Rosa. L'animale molto probabilmente è fuggito dal circo che si trovava nelle vicinanza negli scorsi giorni.

