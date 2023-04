Sicilia, collaboratore del presidente dell’Ars con tre grammi di “coca”

Segnalato alla Prefettura come acquirente di tre grammi di cocaina un collaboratore del presidente dell’Assemblea regionale siciliana è stato subito licenziato. A emettere il provvedimento è stato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, dopo avere appreso la notizia dalla stampa.

Due giorni fa, l’uomo è stato bloccato a bordo della propria auto dagli agenti della Squadra mobile dopo avere acquistato a droga. A cedergli la sostanza stupefacente è stato Mario Di Ferro, 57 anni, gestore del ristorante e cocktail bar Villa Zito in via Libertà a Palermo, arrestato in fragranza con l’accusa di spaccio di droga. L’acquirente ha confermato agli investigatori di avere consegnato a Di Ferro 300 euro in cambio della cocaina.

Lo chef si è difeso negando di essere un abituale spacciatore e sostenendo di aver solo accontentato le richieste di un amico e di essere dispiaciuto per quanto accaduto.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Dopo la convalida del provvedimento, il gip ha imposto a Di Ferro l’obbligo di dimora a Palermo e quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

«Apprendo mezzo stampa di fatti che coinvolgono un collaboratore del mio staff in vicende che hanno a che fare con la droga. Al netto della sua professionalità e competenza, ho ritenuto di licenziarlo con effetto immediato», dice il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Che aggiunge: «Sono sempre stato contro ogni tipo di droga e, proprio la scorsa settimana, insieme ad altri deputati dell’Assemblea regionale siciliana, ci siamo sottoposti al test del capello – sottolinea –. Il suo gesto è ingiustificabile e va condannato. Pertanto, ho ritenuto di provvedere al suo allontanamento dal mio ufficio».

