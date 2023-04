Catania, trovato con droga e armi: arrestato un 25enne

I carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno arrestato un 25enne per detenzione illegale di arma comune da sparo, "detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una serie di perquisizioni, in abitazioni e terreni a Linguaglossa e Piedimonte Etneo, i militari hanno recuperato e posto sotto sequestro 2 pistole cariche e perfettamente funzionanti, nonché 2 involucri trasparenti, il primo contenente 43 grammi di hashish e l’altro con all’interno 5 grammi di marijuana, nella disponibilità del giovane. I carabinieri, dopo avere rinvenuto la droga e un proiettile calibro 7,65x21 presso l’abitazione dell’indagato, in località Terremorte del Comune di Linguaglossa, hanno notato la presenza in casa di un paio di redini di cuoio. Intuito quindi che potesse disporre di un luogo dove accudire un qualche animale da soma, si sono recati in un rudere non distante, privo di porte e finestre. Qui, dopo una lunga attività di ricerca, incastrato sotto un blocco di cemento crollato al suolo, è stato trovato un secchio bianco contenente delle buste di plastica. Sollevato pertanto il blocco e recuperato il secchio, sono state estratte una pistola Beretta calibro 7,65x21 con matricola abrasa e relativo caricatore rifornito con 7 proiettili, e una pistola Stoeger Cougar calibro 9x21, anche questa con relativo caricatore con 3 proiettili. Si tratta solo dell’ultimo dei sequestri di armi e munizioni operato dai carabinieri nei territori dei paesi etnei da inizio anno.

