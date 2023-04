Accusati di 11 furti, 4 arresti nel Palermitano

Tre ai domiciliari e uno in carcere: sono i presunti responsabili di 11 furti, arrestati dai carabinieri di Carini che hanno eseguito un’ordinanza del Gip di Palermo. I colpi hanno fruttato 5.330 euro, rubati anche articoli di informatica da quattro negozi, gioielli in argento, una mountain bike, giocattoli e materiale didattico da una scuola. Gli arrestati dovranno rispondere di furto aggravato e furto in abitazione, tutti commessi a Carini e Isola delle Femmine dal dicembre 2021 al mese scorso.

