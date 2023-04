Fiamme e paura in un appartamento di Palermo: residenti in strada

Incendio di importanti dimensioni in serata a Palermo, in via Ausonia, all’angolo con via De Gasperi, dove si è sviluppato un rogo in un’abitazione. Tanta paura da parte dei residenti del palazzo e degli abitanti del quartiere, che sono subito corsi in strada una volta sentito l'odore di bruciato e viste le fiamme da una finestra che dà sull'esterno. Una coltre di fumo ha cominciato a fuoriuscire dall’appartamento coinvolto, il fuoco si è poi sviluppato anche in altre aree dello stabile. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, seguite con apprensione dalla folla, residenti e non, che si è raccolta nei paraggi. Presente anche la Polizia municipale che ha disposto la chiusura parziale della strada per far muovere senza intoppi i mezzi dei pompieri. Non ci sono informazioni su eventuali feriti o persone presenti in casa al momento dello scoppio dell’incendio.

