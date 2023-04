Mafia, "Manca la leadership, si affermano nuovi capi e tornano i vecchi uomini d'onore"

Per i sodalizi di Cosa nostra palermitana e quelli delle province occidentali della Sicilia «la prolungata assenza al vertice di una leadership solida e riconosciuta, nel rendere meno stringenti regole e vincoli gerarchici, starebbe favorendo l’affermazione a capo di mandamenti e famiglie di nuovi esponenti che vantano un’origine familiare mafiosa. Si assiste, nel contempo, al ritorno in libertà di anziani uomini d’onore che cercherebbero di riaccreditarsi all’interno dei sodalizi di riferimento». E’ l’analisi contenuta nella relazione semestrale (gennaio-giugno 2022) della Dia sulla criminalità in Italia.

Dalle recenti investigazioni emerge come molti detenuti mafiosi, tornati in libertà, siano stati nuovamente coinvolti nelle dinamiche criminali dei sodalizi di appartenenza. Nel territorio siciliano non manca, tuttavia, la presenza di altre organizzazioni mafiose sia autoctone, sia straniere, che coesistono prevalentemente con Cosa nostra.

«L'oramai minimale ricorso alla violenza da parte della criminalità organizzata siciliana - evidenziano gli investigatori - rafforza la tesi che questa, e in particolare Cosa nostra, intende evitare di generare allarme nella pubblica opinione per meglio perseguire i propri, irrinunciabili obiettivi di arricchimento e di acquisizione di nuove posizioni di potere». I principali interessi criminali delle mafie siciliane si confermano il traffico di stupefacenti, le estorsioni e l’usura, il gioco e le scommesse online, attività tuttora molto remunerative. Quest’ultimo, in particolare, è un settore «particolarmente appetibile a cosa nostra, che garantisce elevatissimi profitti a fronte di rischi molto modesti».

I principali interessi criminali delle mafie siciliane si confermano il traffico di stupefacenti, le estorsioni e l’usura attività tuttora molto remunerative. Al di fuori della Sicilia, Cosa nostra «instaura relazioni commerciali e stringe alleanze o forme di cooperazione con altre matrici mafiose (quali 'ndrangheta e camorra) per l’approvvigionamento di più ingenti quantitativi anche su larga scala». Le attività di contrasto hanno evidenziato una tendenza dei principali gruppi mafiosi ad acquisire la gestione, diretta o indiretta, di concessionarie di giochi e di sale scommesse, anche imponendo in maniera più rudimentale la sola installazione di slot machine in bar o tabaccherie, garantendosi una particolare forma di controllo del territorio funzionale anche al riciclaggio dei capitali illecitamente accumulati.

In particolare, nel primo semestre 2022 la mafia ha «mantenuto aperto un canale preferenziale di negoziazione con le 'ndrine calabresi soprattutto per l’approvvigionamento di cocaina». L’interesse delle consorterie mafiose siciliane fuori regione si rivolge prevalentemente (con riferimento alle presenze in Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana) all’infiltrazione nell’economia con la commissione di frodi fiscali e riciclaggio di capitali. All’estero, tra i Paesi più interessati al fenomeno si segnalano Spagna, Belgio, Germania, Austria, Romania, Malta, Canada, USA.

Mafie straniere: "I criminali albanesi sono i più radicati in Italia"

La presenza criminale straniera in Italia rappresenta sempre «un universo eterogeneo, dinamico e in continuo mutamento», progressivamente radicato nel nostro territorio. Nell’ultima relazione semestrale della Dia si spiega come siano i sodalizi criminali albanesi quelli che, più di altri, «hanno saputo radicarsi nel territorio nazionale, ramificandosi progressivamente e riuscendo ad interagire, prima di ogni altro, nel traffico di sostanze stupefacenti, con le organizzazioni autoctone».

I clan albanesi sono molto simili, nella loro organizzazione, alle 'ndrine calabresi: ovvero gruppi criminali saldamente uniti dal vincolo familiare o da matrimoni combinati con altre famiglie della medesima etnia al fine di accrescere il proprio potere e per evitare lotte intestine nella spartizione del territorio e, quindi, degli illeciti guadagni. Se le consorterie albanesi ricoprono un ruolo di riferimento nella rete di approvvigionamento e di distribuzione di eroina e cannabis in Italia, la criminalità organizzata nigeriana concentra, invece, i suoi interessi prevalentemente nella tratta di esseri umani connessa con lo sfruttamento della prostituzione e con l’accattonaggio forzoso, nonchè nel settore del narcotraffico gestito, talvolta, in collaborazione con gli stessi gruppi criminali albanesi. Ulteriori settori di interesse sono la falsificazione di documenti, le truffe e le frodi informatiche, la contraffazione monetaria e, secondo le ultime evidenze investigative, anche i reati contro la persona e il patrimonio. Il consolidamento e l’affermazione della mafia nigeriana - spiega la Dia - si registra anche nel restante territorio nazionale e persino in Sicilia dove la pervasività di Cosa nostra lascia ben pochi margini di radicamento ad altri sodalizi.

La criminalità organizzata cinese in Italia è strutturata secondo modalità essenzialmente gerarchiche ed è incentrata principalmente su rigide relazioni familiari e solidaristiche. Si tratta di sodalizi caratterizzati da forte impermeabilità che li rende impenetrabili alle contaminazioni o collaborazioni esterne. Abituata ad agire in forma silente e proprio per questo «difficile da reprimere», la criminalità cinese è dedita alla commissione di estorsioni e di rapine quasi esclusivamente in danno di propri connazionali, allo sfruttamento della prostituzione, alla consumazione di reati finanziari a cui si affiancano attività illecite di money transfer, nonché alla detenzione e allo spaccio di metanfetamina eseguiti pressoché in regime di monopolio da pusher orientali.

C'è poi la criminalità romena i cui interessi vanno dal traffico di droga e di armi alla tratta di donne da avviare alla prostituzione, dai reati informatici a quelli predatori e contro il patrimonio. La criminalità organizzata sudamericana opera soprattutto in diverse regioni del nord Italia e, in misura minore, nel Lazio. Si tratta di sodalizi che, oltre a essere dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e allo sfruttamento della prostituzione, collaborano con altre consorterie straniere o italiane nella gestione dei traffici di droga proveniente dall’America latina. Per quanto attiene al traffico di cocaina l’importazione avviene tramite rotte aeree e marittime utilizzando scali intermedi al fine di eludere i controlli delle Forze di Polizia e delle dogane.

I gruppi criminali balcanici e dei Paesi dell’ex Unione Sovietica hanno evidenziato la loro propensione per i reati contro il patrimonio, il traffico di stupefacenti e di armi, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, il contrabbando e i furti di rame.

I sodalizi criminali di origine nord-centro africana ripongono invece interesse nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè nei reati connessi con la filiera dell’immigrazione clandestina, nella tratta e nello sfruttamento di lavoratori stranieri ma denotano anche - più recentemente - la consumazione di reati a carattere finanziario.

Le organizzazioni criminali formate da soggetti provenienti dai Paesi del Medio-Oriente e del sud-est asiatico sono attive principalmente nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento del lavoro nero e nel traffico di stupefacenti, spesso perpetrati unitamente allo sfruttamento della prostituzione. E’ stato riscontrato trattarsi talvolta di consorterie multietniche (quelle del sud-est asiatico a prevalente matrice indiana e pakistana) che agirebbero in cooperazione con la criminalità dell’area balcanica, nonché con quelle turca e greca.

© Riproduzione riservata