Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca: un morto e quattro feriti

Un uomo di 60 anni di Menfi è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 624 Palermo-Sciacca, tra le località Gulfa e Misilbesi, in territorio comunale di Sambuca di Sicilia. La vittima viaggiava in auto con la moglie, rimasta gravemente ferita, e il figlio. Ci sarebbero almeno altre 2 persone ferite. Ancora poco chiara la dinamica dello scontro, che ha interessato diverse vetture. La strada è stata chiusa e il traffico deviato nelle arterie secondarie. L’elisoccorso è atterrato sulla carreggiata per prelevare un ferito grave per trasferirlo d’urgenza in un ospedale di Palermo.

