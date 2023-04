Ai bambini dello Zen il burro scaduto, risate choc della preside

Burro scaduto ai bambini nella scuola dello Zen. A ricostruire i fatti, tramite intercettazioni, le forze dell'ordine che hanno indagato sulla gestione dei progetti europei da parte della preside della scuola Falcone Daniela Lo Verde, arrestata per corruzione e peculato al termine di una inchiesta della Procura Europea. Ad un certo punto nella scuola dello Zen era stato attivato un progetto legato alla cucina e l'insegnante di riferimento aveva mandato una lista dei prodotti di cui avrebbe avuto bisogno. Non ci sarebbe stato il tempo di ordinarli e la preside, secondo i pm, avrebbe fatto ancora una volta la spesa nella sua dispensa personale, non esitando a mettere a disposizione degli studenti persino del burro scaduto. "Lei - diceva Lo Verde riferendosi alla docente che curava il progetto sulla cucina - pretende veramente cose impossibili... La pasta, l'acqua se la possono prendere da qua, l'olio ce l'abbiamo? Il sale? Vuoi vedere - chiedeva ad una collaboratrice - questo burro se è scaduto?".

Il burro sarebbe stato effettivamente scaduto da 10 giorni, ma la preside avrebbe argomentato: "Si può usare, è stato tutto il tempo in frigo e questa stanza è a meno 20 gradi... Ma poi io lo dico sempre alle mie figlie: "Tu devi guardare i tuoi sensi perché ci può essere una cosa che non è scaduta e devi buttare. Non stiamo parlando di anni, giusto? Stiamo parlando di qualche giorno, 20 agosto... 31 agosto significa 10 giorni in un burro che è sempre stato in frigo...". Alla lista si aggiungeva il "latte, 2 litri, non ha specificato come lo vuole. Scaduto, quindi è a casa mia, me lo bevo io, già abbiamo cancellato la data di scadenza del burro! Ha preso il pennarello nero - raccontava ad Agosta - e l'ha cancellata. Sì ma scadeva il 20 agosto non 10 anni fa". Il vice metteva però in guardia la preside: "Lei - diceva riferendosi all'insegnante - vi denuncia" e l'indagata: "Secondo me pure... Per fortuna molte cose ce le avevamo, pasta, zucchero".

