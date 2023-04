La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dedicato un messaggio sui social e su twitter a Vito Bugliarello, il 35enne che domenica è morto annegat dopo aver salvato la vita a due ragazzi. "35 anni - scive la Meloni - ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe".