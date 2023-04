Preside arrestata a Palermo, i genitori "non hanno più fiducia nella scuola"

«Senza entrare nel merito delle indagini le immagini che si sono viste non sono belle. I genitori si sentono traditi non hanno più fiducia nella scuola e quello che dovrò fare io sarà quello di riconquistare quella fiducia facendo capire che se errori si sono stati sono stati di un singolo ma che gli altri docenti sotto la mia guida continueranno con la correttezza di quando io sono stato qui dieci anni fa».

Lo ha detto il preside Domenico Di Fatta che è stato nominato dirigente della scuola Giovanni Falcone dello Zen di Palermo dopo gli arresti della preside Daniela Lo Verde e del vicepreside Daniele Agosta. «Dopo essere stato preside in questa scuola - ha aggiunto Di Fatta - sono andato al liceo Danilo Dolci a Brancaccio a poche centinai di metri da dove venne ucciso Don Pino Puglisi. Adesso sono dirigente al Regina Margherita che ha una succursale che è stata vandalizzata l’anno scorso e che si trova davanti alla piazzetta Brunaccini luogo tristemente famoso perché è una piazza di spaccio del crack. Per riconquistare le famiglie ascolterò i genitori e prenderò i contatti con le associazioni che operano nel quartiere».

Lagalla; l'impegno educativo continua

«La scuola le istituzioni vanno al di la delle persone e restano nel tempo. Il messaggio educativo continua, l’impegno delle istituzioni prosegue e le eventuali responsabilità delle persone sono da accertarsi in altri luoghi e in altre sedi. Bene ha fatto l’amministrazione dell’istruzione a provvedere immediatamente ad una sostituzione per rilanciare ancora una volta tutti insieme nel segno della solidarietà per come è avvenuto da parte delle istituzioni quel messaggio e educativo e quell'esempio che serve al quartiere e alla comunità». Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla durante l’assemblea che si è tenuta alla scuola Falcone allo Zen dopo l’arresto della preside Daniela Lo Verde. «Sono sgomento per quello che viene proposto e messo sul tavolo mi auguro che alla fine non so come e non so quando possa essere dimostrato nell’interesse della scuola dei messaggi formativi che abbiamo fatto un brutto sogno - ha aggiunto Lagalla - Perché personalmente da assessore all’istruzione e poi da sindaco ho sempre ritenuto che questa scuola fosse ed è continua ad essere un avamposto che merita ogni generosità ogni dedizione ogni impegno. Non ammette il tradimento neanche il più piccolo e insignificante».

Catania: trauma per la scuola palermitana

«Quello che stiamo facendo noi è un gesto simbolico e concreto. La partecipazione alla comunità scolastica palermitana all’assemblea allo Zen per dare la nostra vicinanza alla scuola. Quello che è avvenuto è un trauma per la scuola palermitana non solo del quartiere. Per questa ragione la risposta della scuola palermitana è di attenzione di vicinanza perché la scuola è un presidio democratico e sociale fondamentale e dobbiamo evitare che ci siano degli elementi traumatici che possano turbare il ruolo fondamentale che deve svolgere la scuola». Lo ha detto Giusto Catania , dirigente della direzione didattica Giuliana Saladino, scuola capofila Rete cultura antimafia nel corso l’assemblea che si è svolta alla scuola Falcone dopo l’arresto della preside Daniela Lo Verde.

© Riproduzione riservata