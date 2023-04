Arrestati i due ventenni che hanno rapinato un distributore a Palermo

Due palermitani, un 21enne e di un 26enne, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver rubato uno scooter e aver rapinato un distributore di carburante. Furto aggravato e rapina in concorso sono i reati contestati nell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip ed eseguito dai carabinieri della Stazione di Palermo Villagrazia. I fatti risalgono all’agosto 2022, quando i due, giunti a bordo di un motociclo rubato, avevano minacciato i benzinai con il collo di una bottiglia di vetro rotta, per impossessarsi dell’incasso, circa 235 euro in contanti. Gli indagati sono stati identificati anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore.

© Riproduzione riservata