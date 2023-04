Intimidazioni e minacce a Di Francesco, presidente di Rete per la legalità Sicilia

Un proiettile e frasi d’offesa e minacce per il vice presidente regionale di Rete per la legalità Sicilia Eugenio Di Francesco, originario di Riesi (Cl), ma in prima linea - contro la criminalità organizzata di stampo mafioso - anche a Canicattì e a Licata. Delle indagini sull'intimidazione subita da Di Francesco si stanno occupando i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. Di Francesco, di recente, oltre ad essersi mobilitato per aiutare gli imprenditori vittime del racket, ha ingaggiato una vera e propria battaglia per gli agricoltori che, soprattutto nell’area Canicattinese, continuano a vedersi radere al suolo i vigneti.

