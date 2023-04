Scomparsa Denise Pipitone, la mamma chiede di incontrare la premier Meloni

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, ha chiesto recentemente un incontro con la premier Giorgia Meloni. In occasione della presentazione del libro "Denise. Per te, con tutte le mie forze", all’interno dell’Aula consiliare a Petrosino, in provincia di Trapani, la mamma di della piccola Denise ha dichiarato all’Italpress che in merito a quella richiesta "Ancora non c'è un seguito. Io ho attivato tutti i miei canali istituzionali. Ancora non abbiamo ricevuto risposta. A me questo incontro serve più che altro per parlare della commissione d’inchiesta parlamentare per Denise. So che la Lega già ha presentato un disegno di legge in commissione al Senato. Io spererei che tutti i politici si aggregassero a loro e portassero avanti questo disegno di legge per tutti i bambini scomparsi" -ha aggiunto- "quello che mi preme principalmente è Denise perché è l'unico caso in Italia dove c'è stato un processo con tre gradi di giudizio. Noi chiediamo a una commissione parlamentare di valutare che cosa non ha funzionato in tutta quella che è stata l’indagine. E' come se avessero costruito una cattedrale nel deserto".

