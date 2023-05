Elezioni amministrative a Messina, domani lo speciale di 16 pagine di Gazzetta del Sud

Appuntamento straordinario domani in edicola con lo speciale sulle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Sedici pagine con tutti i candidati a sindaco nei 32 comuni della provincia di Messina, i loro profili i programmi elettorali e tutti i nomi dei candidati al Consiglio comunale. Il 28 e 29 maggio saranno chiamati al voto tutti con sistema maggioritario: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant'Andrea, Militello Rosmarino, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant'Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina. Intriganti e con un profilo politico di più alto respiro le sfide di Taormina e Sant'Agata Militello, ma anche quelle della valle del Mela. Due pagine sono dedicate al voto nel resto dell'Isola dove andranno alle urne città capoluogo come Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa.

