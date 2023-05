Tortorici, confiscati tutti i beni a Enzo Galati Giordano

Quattro assegni tra il 2014 e il 2017 emessi «in concomitanza con l’accredito dei contributi a seguito delle truffe». È questo uno dei passaggi-chiave della confisca di primo grado che ha colpito il tortoriciano 53enne Vincenzo Galati Giordano, per tutti “lupin”, nell’ottobre scorso condannato in primo grado a 21 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito del maxiprocesso “Nebrodi” sulle truffe agricole dei clan mafiosi tortoriciani.

Il provvedimento di confisca a carico di Galati Giordano è stato deciso dai giudici della sezione misure di prevenzione del tribunale di Messina, il collegio è stato presieduto dal giudice Alessia Smedile, su richiesta del procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e del sostituto della Dda Fabrizio Monaco, che sono anche due dei magistrati che hanno rappresentato l’accusa al maxiprocesso “Nebrodi”. A lavorare agli accertamenti economico-contabili sono stati i carabinieri del Ros.

Il collegio ha anche disposto a suo carico la sorveglianza speciale per la durata di 5 anni, e nell’atto considerano come intervenienti la moglie Valentina Costanzo Zammataro e Gaetano Catalano Puma in qualità di legale rappresentante della Ilenia Costruzioni srl. Sono assistiti dagli avvocati Salvatore Silvestro, Decimo Lo Presti e Nino Favazzo.

