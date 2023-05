Palermo, morto Franco "Perry" Muliello. Aveva avuto un incidente con la moto insieme al figlio

E’ morto in ospedale Franco Muliello, 60 anni, palermitano, rimasto coinvolto insieme al figlio in un incidente in viale Regione Siciliana, una decina di giorni fa. Muliello era organizzatore di eventi e cantante conosciuto con il nome d’arte Franco Perry. Lo scorso 22 aprile Muliello e il figlio, di 36 anni, mentre viaggiavano in moto si erano scontrati con un’auto sulla circonvallazione, nei pressi del ponte di Bonagia. Il sessantenne aveva riportato gravi lesioni ed era finito in ospedale in coma, mentre il figlio era stato trasportato in codice rosso al Policlinico. I funerali saranno celebrati domani alle 11,30 nella parrocchia di San Gaetano, in via Brancaccio a Palermo.

