Ennesimo incidente sul lavoro. L'operaio 31enne Luca Di Noto muore a Siracusa

Luca Di Noto, 31 anni, originario di Floridia, nel Siracusano, è l’operaio vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi in un’azienda metalmeccanica in contrada Targia, a Siracusa. L’uomo, sposato e con due figli, è rimasto schiacciato da un macchinario ed è deceduto sul colpo. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro nell’area in cui si è verificato l’incidente, su cui è al lavoro il personale del Nictas della Procura, specializzato in infortunistica del lavoro. E’ la seconda tragedia che colpisce Floridia, infatti nelle settimane scorse aveva perso la vita Vito Bugliarello, il 32enne che, per salvare due minori finiti in mare, si è gettato in acqua nel tentativo di soccorrerli salvo poi morire.

