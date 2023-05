Dramma alla Maratonina di Terrasini. Runner 62enne accusa un malore e muore

Dramma durante la Maratonina di Terrasini andata in scena stamattina nella cittadina turistica in provincia di Palermo. Un podista, molto conosciuto nell’ambiente delle corse siciliane, Angelo Falletta 62 anni tesserato per l’Asd Sicilia Running Team, è deceduto poco dopo il via della gara.

Lo riferisce il sito specializzato Siciliarunning.it. Non aveva ancora percorso i primi cinque chilometri quando, colto da un malore, si è accasciato. Pronti i soccorsi di una delle due ambulanze presenti lungo il percorso del circuito. Immediata la corsa verso l’ospedale di Partinico, con i sanitari dell’ambulanza che, grazie al veloce intervento, erano anche riusciti a stabilizzarlo. Falletta è poi deceduto mentre si trovava già presso il nosocomio partinicese. La gara è stata portata regolarmente a termine, mentre le premiazioni sono state annullate. La notizia della tragedia è giunta ai podisti dopo un paio di ore, lasciando tutti attoniti e tristi per quella che era iniziata come una giornata di festa e sport e che invece, dopo poco, si è trasformata in una giornata di lutto.

