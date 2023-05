Il "silenzio" attorno a Messina Denaro. De Lucia: "Non possiamo perseguire un intero paese"

«Ci sono due livelli: quello di chi ha contribuito alla latitanza di Matteo Messina Denaro e quello dei tanti che non possono non avere visto uno che stava a Campobello di Mazara da anni. Noi magistrati perseguiamo chi lo ha aiutato, non possiamo certo perseguire un paese che ha fatto finita di non vedere. Ciò non toglie che questo sia un enorme problema civile». Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia intervenendo a un’iniziativa organizzata da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato per il 45esimo anniversario dell’omicidio del giornalista e militante di Dp Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi.

«Le relazioni che esistono tra il mondo dello Stato e quello delle mafie - ha proseguito - sono complesse da sempre». De Lucia, rispondendo a una domanda, ha poi affondato la questione dei rapporti tra la polizia giudiziaria e i cosiddetti confidenti. «Soprattutto negli anni di Peppino Impastato c'era una sorta di scambio sommerso tra le due parti e quei rapporti assolutamente irrilevanti penalmente a volte rischiavano di tradursi in favori per la mafia», ha spiegato.

«Le cose cambiano - ha proseguito - quando le indagini contro la mafia le fanno i magistrati come Chinnici e Falcone e allora i confidenti che facevano fare le carriere ma non i processi diventano collaboratori di giustizia e lì cambia il mondo perché c'è un testimone che guarda in faccia la mafia in un’aula di giustizia e racconta quel che sa davanti a un giudice». «E allora - ha concluso - il rapporto non è più tra carabiniere o poliziotto e il confidente ma c'è la gestione dei magistrati che consente processi e condanne».

