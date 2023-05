Tangenziale di Messina in tilt: resa dei conti tra Cas e Toto Costruzioni

La tangenziale di Messina nella morsa di due aziende in difficoltà finanziaria. Oggi l’incontro fra il Cas e la Toto Costruzioni impegnata nella realizzazione del nuovo viadotto Ritiro e che, con l’opera al 90%, ha bloccato i lavori per via dei crediti vantati nei confronti del Consorzio. Dal suo canto il gestore autostradale siciliano aveva ieri definito «inaccettabile» la decisione della Toto di bloccare il cantiere «scaricando sulla città i suoi problemi aziendali legati alla revoca delle concessioni autostradali». Il presidente Nasca aveva parlato di «precise responsabilità sui ritardi nel completamento dell’opera da parte dell’azienda che non aveva il Durc in ordine e non può essere saldata».

E la Toto, prima dell’incontro che ci si augura porti alla ripresa dei lavori, risponde punto per punto. E dal tenore si evince come il clima che si profila per l’incontro di oggi non sia di certo di quelli che lasciano presagire che le nubi si squarcino.

«Smentiamo – scrive la società abruzzese – in maniera categorica ogni nesso tra la sospensione delle attività sul cantiere Ritiro e le vicissitudini citate, afferenti alla concessione delle autostrade di A24 e A25 e al relativo contenzioso con lo Stato. La sospensione dei lavori del cantiere per il Viadotto Ritiro è stata una scelta obbligata dalle continue e reiterate inadempienze del Cas, sia sul versante tecnico, sia su quello economico.

