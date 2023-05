Commercio auto, confiscati beni per 65 milioni a 3 imprenditori di Gela

Beni per 65 milioni di euro sono stati confiscati a tre imprenditori di Gela del settore del commercio di autovetture e in quello immobiliare, ritenuti vicini a Cosa nostra. La Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza di Caltanissetta hanno eseguito il provvedimento emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale nisseno, su proposta della Dda nei confronti di Salvatore, Rocco e Francesco Antonio Luca. Gli imprenditori gelesi, attualmente imputati per concorso esterno in associazione mafiosa, sono stati ritenuti soggetti di qualificata pericolosità sociale e contigui a esponenti della famiglia mafiosa dei Rinzivillo.

