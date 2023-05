Oggi temporali in Sicilia: allerta rossa a Palermo e Trapani, arancione in zone di Messina

Piogge e temporali intensi, soprattutto nel versante occidentale. Si è svegliata così oggi la Sicilia. Il dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso e sarà allerta rossa in tutta la provincia di Trapani e in alcune zone del Palermitano. A partire da stanotte sulla parte ovest dell'Isola si abbatteranno forti piogge, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate e frequente attività elettrica. Scuole chiuse a Palermo: "Vista l'allerta meteo rossa divulgata dalla Protezione civile - scrive l'ufficio stampa del sindaco Lagalla - domani tutte le scuole di ogni ordine e grado di Palermo resteranno chiuse. In questi minuti si sta definendo l'ordinanza". Anche il sindaco di Trapani, Tranchida, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, anche istituti privati e conservatorio. Stessa cosa ad Agrigento e in numerosi paesi del Palermitano, del Trapanese e dell'Agrigentino.

Leggermente migliori le condizioni climatiche nel resto della regione, ma è ugualmente allerta meteo. Sarà di colore arancione a Messina, Agrigento, Enna, Caltanissetta e in alcune zone del Palermitano. Nella parte orientale dell'Isola, ovvero nelle province di Ragusa, Catania e Siracusa, la situazione climatica dovrebbe essere migliore e la protezione civile ha diramato allerta giallo. Il maltempo è causato da una depressione che si è formata tra la Tunisia e il mar Libico e che si muove velocemente verso la Sicilia. Già dalle prime ore di domani, raggiungerà dapprima la zona dello Stretto e poi si sposterà verso ovest.

Le previsioni

«Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 15 maggio, allerta rossa e allerta arancione su parte della Sicilia». È quanto rende noto la Protezione civile aggiungendo che è stata "inoltre valutata allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, parte di Emilia-Romagna, Calabria e sui restanti settori della Sicilia». Alla luce di un «profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il mar Libico» l’avviso diramato dalla Protezione civile «prevede, dalle prime ore di lunedì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori occidentali, dove sono attese cumulate anche rilevanti, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata, inoltre, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in successiva rotazione dai quadranti meridionali ed estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte».

