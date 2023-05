Polizia ferroviaria, operazione “Rail Safe Day”: elevate numerose sanzioni amministrative

Sono 737 le persone controllate, 89 i siti ferroviari ispezionati di cui 88 stazioni, 96 operatori della Polizia ferroviaria della Sicilia impegnati nella sesta giornata dell’Operazione “Rail Safe Day”, che si è svolta ieri su tutto il territorio nazionale, disposta dal Servizio Polizia ferroviaria al fine di contrastare quei comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

L’operazione è stata coordinata dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria che ha dislocato le pattuglie secondo le esigenze operative, indirizzando i controlli verso le condotte improprie da parte dell’utenza ferroviaria che, talvolta, sono causa di investimenti accidentali, come l’attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse, il mancato utilizzo dei sottopassaggi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni e, più in generale, la mancata osservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari.

Diverse le sanzioni amministrative elevate dagli agenti impegnati nell'intera isola: a Catania i poliziotti hanno elevato 32 sanzioni al codice della strada ad altrettanti utenti irrispettosi delle regole, nonché, congiuntamente alla Polizia Municipale, durante i controlli delle attività commerciali attigue alla stazione ferroviaria, hanno inflitto 5 sanzioni per abusivismo commerciale, mentre gli agenti di Messina hanno sanzionato due soggetti sorpresi ad attraversare i binari e a Caltanissetta gli operatori hanno colto 5 individui che, senza titolo di viaggio, si trovavano all’interno dell’impianto ferroviario, anch'essi sanzionati secondo il regolamento di Polizia ferroviaria.

