Nuovo furto della banda spacca vetrine a Palermo. E’ stato preso di mira il negozio Louis Vuitton di via Libertà. I ladri hanno sfondato la vetrina con una pietra e un martello per portare via borse e accessori di lusso. Le indagini sono affidate alla polizia. Il bottino è da quantificare. Il negozio fu preso di mira già due anni fa, quando i ladri si lanciarono contro la vetrina al volante di una vecchia Fiat Panda.

© Riproduzione riservata