Il Cdm scioglie il Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alla «luce delle acclarate ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia», in provincia di Catania, e "l'affidamento per un periodo di diciotto mesi della gestione a una commissione straordinaria". È quanto si legge in un comunicato del Consiglio dei ministri.

