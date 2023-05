Salvini dalla Sicilia: "Entro l'estate 2024 apriremo i cantieri del ponte sullo Stretto"

«Le risorse per il ponte di Messina ci sono e questa settimana sarò in Senato per l’approvazione definitiva del decreto Ponte». Lo ha detto a Siracusa il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sull'iter per la realizzazione del ponte sullo Stretto. «Dopo sessant'anni di chiacchiere - ha aggiunto - mancate promesse nei confronti dei siciliani e degli italiani e dopo centinaia di milioni di euro spesi senza neanche posare una pietra, ci siamo. In sei mesi abbiamo fatto un gran lavoro e l’obiettivo è entro l’estate 2024, aprire cantieri perchè il diritto alla mobilità, alla continuità territoriale, all’unità col resto del Paese per milioni di siciliani per me è sacro».

