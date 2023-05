Omicidio nel Catanese: spara al fratello e poi si costituisce

Si chiama Rosario Vitale, ha 50 anni ed è un cuoco pregiudicato, l’uomo che ha assassinato nel Catanese, intorno alle 3 di notte, il fratello Davide, di 44 anni, disoccupato, pregiudicato e tossicodipendente, in passato già colpito da Tso.

Da una prima ricostruzione dei fatti sarebbe emerso come, nella notte, la vittima si sia presentata all’esterno dell’abitazione del fratello, in via Masaccio, a San Gregorio di Catania, minacciandolo con un coltello. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite, alla presenza del nipote ventenne (figlio di Rosario Vitale), a conclusione della quale l’arrestato avrebbe esploso tre o quattro colpi d’arma da fuoco contro la vittima, due dei quali lo hanno mortalmente colpito alla testa e al torace. L’assassino subito dopo si è costituito ai carabinieri di San Gregorio.

Nel corso dei rilievi, effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Catania, è stato accertato che la pistola utilizzata per il delitto è una Beretta calibro 9x21 con matricola punzonata, illegalmente detenuta, che è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici del Ris di Messina, insieme al coltello. Ci sarebbe un movente economico dietro il delitto, legato alla proprietà di una palazzina: da quanto è emerso pare che l’assassino inoltre non gradisse la presenza nello stesso stabile dell’ex convivente del fratello.

