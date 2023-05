A Mazara del Vallo il parco agrivoltaico più grande d'Italia

Engie ha inaugurato il primo mega parco agrivoltaico che è il più grande d’Italia per coniugare produzione di energia rinnovabile e colture agricole. L’energia viene immessa nella rete nazionale e alimenterà le attività di Amazon in Italia coprendo l’80% delle necessità del colosso dell’e-commerce.

L’impianto sorge a Mazara del Vallo (Trapani) su 115 ettari è il primo dei due impianti di energia rinnovabile annunciati dalle aziende. Il secondo a Paternò (Catania) inizierà a produrre entro il 2023. In totale, entrambi avranno una capacità produttiva massima di 104 Mw e taglieranno oltre 62.000 tonnellate di di CO2 all’anno. Il parco agrivoltaico, la cui costruzione è stata annunciata nel 2021, si estende in un’area agricola tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani ed «è un esempio d’avanguardia: oltre a essere il primo parco agrivoltaico realizzato in Italia, è anche il primo concepito sulla base di un modello contrattuale Corporate Ppa (Power Purchase Agreement-accordo di lungo termine) tra due aziende private che avrà una durata di dieci anni. Oltre alla fornitura ad Amazon, la produzione annuale di energia dal sito di Mazara del Vallo consentirà di soddisfare le esigenze di 60mila famiglie sul territorio, ha spiegato il managing director rinnovabili di Engie Samuel Renard.

Questo progetto, ha spiegato Giorgio Busnelli, direttore delle categorie del Largo Consumo per Amazon in Europa, «ci consente di accelerare il nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2040, contribuire alla transizione energetica del Paese e generare un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo». Amazon oggi è il maggiore acquirente aziendale di energia rinnovabile a livello globale, grazie a un totale di oltre 400 progetti legati alle energie rinnovabili in 22 Paesi, tra cui 128 progetti solari ed eolici in Europa. In Italia, Amazon ha annunciato 22 progetti di energia rinnovabile, che includono anche 19 siti alimentati da impianti fotovoltaici su tetto, per una capacità complessiva di oltre 115 Mw, sufficiente ad alimentare oltre 90.000 abitazioni italiane. Alla fine del 2021, l’azienda ha raggiunto un approvvigionamento dell’85% da fonti rinnovabili in tutte le sue attività ed è vicina all’obiettivo di alimentare tutte le sue attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025.

© Riproduzione riservata