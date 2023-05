Presidente di seggio aggredito a Siracusa da un elettore

Un presidente di seggio di una sezione, ospitata nei locali del liceo Quintiliano di Siracusa, è stato aggredito da un elettore. Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia un 35enne, la cui posizione è al vaglio della Digos, si è presentato ieri pomeriggio per esprimere la sua preferenza, in occasione delle amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco di Siracusa.

Quando ha sfilato dalla tasca il portafogli per esibire il documento di identità avrebbe estratto anche un «santino» con il candidato che, evidentemente, avrebbe dovuto votare. Il presidente di seggio lo avrebbe redarguito e nel volgere di qualche minuto gli animi si sono scaldati, fino a quando il 35enne avrebbe scagliato un pugno contro la vittima, rimasta ferita.

Dalle informazioni delle forze dell’ordine, dopo l’aggressione è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 e il personale sanitario ha provveduto a soccorrere il presidente di seggio, che ha poi fornito la sua testimonianza su quanto accaduto. Gli agenti della Digos, diretti da Guglielmo La Magna, hanno identificato il presunto aggressore e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata una denuncia.

