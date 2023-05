Palermo, sequestrati 47 chili di hashish: arrestato il trasportatore

I finanzieri hanno sequestrato 47 chili di hashish, nascosti in un autocarro a Palermo. L’autista del mezzo Antonio Guastella di 36 anni di Locri (Reggio Calabria) è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Il provvedimento cautelare è stato convalidato e il giudice ha poi disposto i domiciliari. Nel corso dei controlli una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria grazie al fiuto del cane antidroga Anouk rimuovendo i longheroni dell’autocarro, hanno trovato 45 involucri del peso di un chilo l'uno, avvolti da nastro d’imballaggio e con la scritta «Limone 2021» e altri due involucri, in tutto 47 chili di hashish. Lo stupefacente, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500.000 euro.

