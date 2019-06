“Cronache Siciliane Estate”, il nuovo evento televisivo in onda su Rtp

Si chiama “Cronache Siciliane Estate” e fino a settembre farà compagnia ai telespettatori di Rtp con servizi e interviste che racconteranno storie di personaggi e artisti e con dirette e speciali dedicati alle feste religiose, come il Festino di Santa Rosalia a Palermo e la processione della Vara a Messina, e ai grandi eventi siciliani.

Possiamo un po' considerarlo l'evento televisivo di Rtp dell'estate 2019. Ogni settimana previste tante sorprese con la sapiente conduzione di Salvo La Rosa che passerà, con la consueta bravura, dal salotto televisivo in cui intervisterà noti personaggi dello spettacolo ad eventi culturali e religiosi di primo piano.

Nella prima puntata, andata in onda la scorsa settimana, Salvo La Rosa ha intervistato il cantante Francesco Renga, che proprio stasera sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina. Oggi, invece, su Rtp alle 15 e alle 21, andrà in onda la seconda puntata del nostro rotocalco: La Rosa racconterà la bellissima storia artistica di Mario Incudine, sicuramente uno dei più importanti e amati interpreti della musica popolare Siciliana nel mondo.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE