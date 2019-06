Cinema, il festival di animazione sbarca a Santa Teresa Riva: arriva "Zabut"

Importanti novità in arrivo per la quarta edizione di "ZABUT International Animated Short-film Festival", in programma dal 26 al 28 luglio nella suggestiva cornice di Villa Ragno di Santa Teresa di Riva.

Dopo le prime 3 edizioni, svolte nel Comune di Savoca, il festival, che rappresenta un punto di riferimento nel settore dei cortometraggi di animazione, trova quindi una nuova “casa”, grazie alla collaborazione e al supporto dell’amministrazione guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice.

Particolarmente significativa la scelta del comune jonico che, per il terzo anno consecutivo, è Bandiera Blu per l’impegno svolto verso la tutela ambientale e salvaguardia del territorio.

Inoltre, Santa Teresa di Riva, negli scorsi mesi ha anche ottenuto la Bandiera Lilla, per l’attenzione rivolta ai disabili e per i servizi che offre nell’ambito del turismo e dell’accoglienza dei diversamente abili, operando così all’insegna della massima inclusività.

Nei prossimi giorni, gli organizzatori renderanno note le 24 opere che parteciperanno alla manifestazione. Questi cortometraggi sono stati selezionati fra 456 lavori provenienti da 56 nazioni. Una selezione che potrebbe ripetere gli exploits delle precedenti edizioni con dei corti presenti in concorso al festival e poi candidati all'Oscar.

Tra i premi che verranno conferiti la giuria di addetti ai lavori (composta da registi, animatori, critici e storici del cinema d’animazione e musicisti) assegnerà il Premio Zabut al miglior corto che si aggiudicherà anche la somma di 1.000 euro e il Premio per la Migliore Colonna Sonora Originale (che riceverà un trofeo e la somma di 400 euro). Infine, il Premio del pubblico al cortometraggio che riceverà più voti nel corso delle tre serate del festival.

