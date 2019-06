Zeffirelli e quell'imprescindibile legame con Taormina

Profondo cordoglio ha suscitato a Taormina la notizia della scomparsa del maestro Franco Zeffirelli.

La sua sconfinata vicenda artistica - ricorda la Gazzetta del Sud oggi in edicola - intesse un imprescindibile rapporto con la Sicilia e con Taormina appena qualche anno dopo le celebri trasposizioni shakespeariane e il documentario sulla tragica alluvione di Firenze, incrociando la Perla dello Jonio proprio in puntuale concomitanza di alcuni dei suoi maggiori e più celebrati successi.

Nel 1972 - annus mirabilis per “Fratello sole, sorella luna” che gli valse il secondo David in carriera - alcuni storici scatti lo immortalano nel fiore degli anni al fianco di una ancora raggiante e floreale versione di Liz Taylor, accompagnata dal marito Richard Burton.

Un legame quello con Taormina che avrebbe poi rinnovato, in seno alla fortunata e intensa stagione operistica tra New York e Milano, nel ’73, come lo si ricorda beato e un po’ naïf in uno spensierato quartetto di prim'ordine che annovera altre tre indimenticate leggende del grande schermo: Luigi Magni, Alberto Sordi e Monica Vitti.

E proprio l’estate taorminese del ’73, che a Sordi aveva fruttato un David per “Lo scopone scientifico” di Comencini con Bette Davis e Silvana Mangano, sarebbe stata per la Vitti, appena reduce da “La Tosca” di Magni, preludio del terzo David con “Polvere di stelle” del solito Albertone e di quello per “L’anatra all’arancia” di Luciano Salce.

Franco Zeffirelli, per immagini la vita e la carriera del regista dall'infanzia tribolata - Foto Il suo primo film, Camping Cavalleria Rusticana Con l’etoile Anna Razzi e Carla Fracci Ai funerali di Luciano Pavarotti Con l’attrice inglese Elizabeth Taylor Con Marta Marzotto Insieme a Maurizio Costanzo in una foto del 1977 Romeo e Giulietta Il regista al teatro Massimo di Palermo Zeffirelli dà indicazioni agli attori durante le scene del film “Sconcertante“ Insieme ad Andrea Bocelli Era molto tifoso della Fiorentina Con Giorgio Napolitano e Laura Biagiotti

