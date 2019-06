Corpus Domini, oggi a Messina la processione del "Vascelluzzo": il programma

Oggi a Messina, in occasione della solennità del corpus Domini, si rinnova il tradizionale omaggio devozionale legato alla processione del Vascelluzzo.

Alle 18, in Duomo, la solenne celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo e concelebrata dai canonici del Capitolo protometropolitano della Basilica Cattedrale e dell’Archimandritato SS.Salvatore con il clero diocesano e religioso, con la partecipazione delle confraternite, degli ordini equestri, dei rappresentanti delle aggregazioni laicali, insieme agli ammalati e ai volontari dell’Unitalsi.

Alle 19, la processione del Santissimo Sacramento e del Vascelluzzo, coordinata dai volontari del Nucleo diocesano di Protezione civile, si snoderà lungo il corso Cavour e le vie Tommaso Cannizzaro, Garibaldi e I settembre, per poi far ritorno in piazza Duomo.

