"Il colore dei soldi", a Castel di Lucio e Pettineo le riprese del film di Francesco Benigno

I centri abitati di Castel di Lucio e Pettineo per la prima volta si sono trasformati in set cinematografico per le riprese del lungometraggio "Il colore dei soldi" con la regia dell'attore palermitano Francesco Benigno, che da anni ha partecipato a diverse film di successo e che ora ha deciso di cimentarsi nella regia portando sul set la sceneggiatura preparata da alcuni anni con Carlo Baldacci Carli e che parla della storia del ragazzo e del giovane Francesco Benigno.

Primo ciak nella piazza principale di Castel di Lucio alla presenza di molti castelluccesi che con curiosità hanno avuto la possibilità di assistere alle riprese di un film. Nel pomeriggio la troupe si è spostata a Pettineo per continuare con altrettanto seguito di curiosi altre riprese.

Diverse le comparse locali. Tanti giovani infatti hanno prestato il loro volto per arricchire le scene del film che sono state girate in angoli suggestivi dei due paesi. Impegnati nel film tanti nomi conosciuti del mondo del cinema ricordiamo tra gli altri l'attore Vincenzo Crivello anche lui palermitano che ha partecipato a diversi film di successo.

Le due amministrazioni comunali di Castel di Lucio e di Pettineo guidate dai sindaci Giuseppe Nobile e da Domenico Ruffino hanno voluto condividere il patrocinio oneroso ad un film che sarà girato in Sicilia per promuovere la bellezza dei propri centri abitati e del territorio. Dopo i comuni del messinese, il set si sposterà ad Agrigento e poi a Palermo. L'uscita del film è prevista nella primavera del prossimo anno.

