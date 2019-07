Taormina Film Fest, alla serata siciliana al Timeo la guest star Domenico Dolce

Una grande anteprima mondiale domani al Palazzo dei Congressi di Taormina dove nella cornice del 65° festival del cinema sarà proiettato in anteprima il controverso documentario "Revealing Ukraine", di Igor Lopatonok, con le interviste condotte da Oliver Stone all'oligarca ucraino Viktor Medvedchuk e a Vladimir Putin.

In sala sarà presente Medvedchuk con la moglie Oksana Marchenko, stella della tv ucraina. Stone, presidente della Giuria del concorso cinematografico del festival, domani incontrerà il pubblico alle 12 durante la masterclass al palacongressi.

Ieri sera il regista americano, premio Oscar per Platoon e nato il 4 di luglio, ha preso parte al Sicilian Diner organizzato al Timeo da Viktor e Oksana Medvedchuk, una scintillante e privatissima serata a tema che ha visto tra le guest star presenti lo stilista Domenico Dolce, impegnato in questi giorni in una sfilata ad Agrigento.

