Taormina Film Fest, applausi per l'anteprima del film "Aspromonte" di Calopresti

Un film necessario. E tanto dovrebbe bastare, non servirebbero neppure giudizi sulla qualità cinematografica, sulla regia, sugli interpreti, sulla fotografia. Si tratta, cioè, di un film che dovrebbe essere obbligatorio studiare: per gli italiani più su di Napoli serve a capire perché il Sud è così e che cosa si potrebbe fare; per i calabresi - e i meridionali in genere - serve a capire meglio se stessi, valutare diversamente i meccanismi sociali, che derivano da abitudini incancrenite e non certo dal dna, e uscire da stereotipi in cui spesso si sono imprigionati da se stessi.

Taormina Film Fest, trionfo calabrese con "Aspromonte": premiato il film di Lucisano - Foto Carolina Crescentini Elisabetta Gregoraci Il cast del film Aspromonte la terra degli Marcello Fonte e Fulvio Lucisano Marcello Fonte Regista e cast ricevono il premio Richard Dreyfuss e il regista David Hackl Gianvito Casadonte, Lino Chiechio, Mimmo Calopresti, Fulvio Lucisano e Carolina di Domenico

“Aspromonte. La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti, evento in anteprima del 65 Taormina FilmFest, proiettato ieri sera in anteprima assoluta al Teatro Antico - presenti il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e l'assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano - , è stato molto applaudito dal pubblico, anche se non c'era solo entusiasmo.

