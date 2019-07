Taormina Film Fest, premiato il regista Phillip Noyce: "In Sicilia mi sento a casa"

Phillip Noyce è tornato a Taormina, stavolta in veste di produttore del film in concorso “Show me what you got” (più o meno traducibile con “fammi vedere che cosa hai”), ma rimane il regista famoso che è (da “Ore 10: calma piatta”, con cui la lanciato la Kidman, a “Giochi di potere”, “Il Santo”, “Il collezionista di ossa”, “Salt”, “The Giver” e tanto altro) e per questo è stato premiato ieri sera al Teatro Antico con il Taormina Arte Award.

«Ho prodotto questo film per poter creare l'occasione di essere ancora una volta in Sicilia - scherza -. Nel Nuovo Galles del Sud, la regione australiana dove sono nato, il 60% della popolazione è di origine siciliana. Quando sono qui mi sento subito a casa, la cadenza delle parole mi è familiare. E poi questo festival mi ha portato fortuna».

