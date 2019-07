Uno speciale per ognuna delle giornate del Taormina Film Fest giunto alla sessantacinquesima edizione. Il festival propone, oltre alla programmazione pomeridiana al Palazzo dei Congressi, le serate al Teatro Antico, con proiezioni di grandi film in anteprima, premiazioni di star del cinema internazionale e la magia di una location unica al mondo. PER VEDERE TUTTI GLI SPECIALI CLICCA QUI

