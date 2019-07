Nuovi disagi al museo di Messina: chiuso perché manca l'energia elettrica

Non c'è pace per il museo di Messina. Dopo le segnalazioni e denunce dei giorni scorsi, con visitatori in fuga per le temperature eccessive (che mettono a rischio anche le opere d'arte), per il mancato funzionamento dell'aria condizionata e dei servizi igienici, per l'assenza di qualunque comfort, né bookshop né bar o punto di ristoro, ora anche la chiusura temporanea per interruzione di energia elettrica.

Non è proprio un bel momento per la più importante istituzione culturale della città, che sembra abbandonata a sé stessa, nonostante i proclami della regione siciliana.

